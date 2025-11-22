Gegründet 1947 Sa. / So., 22. / 23. November 2025, Nr. 272
22.11.2025 / Inland / Seite 4

Durchsuchung bei Journalist rechtswidrig

Radio Dreyeckland: Freiburger Redakteur gewinnt vor Verfassungsgericht. Verstoß gegen Rundfunkfreiheit

Detlef Georgia Schulze
Anfang 2023 sorgten Hausdurchsuchungen beim Freiburger freien Radiosender Radio Dreyeckland (RDL) und bei zwei seiner Mitarbeiter für Aufsehen. Nach Angaben vom Mittwoch hat das Bundesverfassungsgericht nun entschieden, dass die Durchsuchung der Wohnung des Redakteurs Fabian Kienert gegen die Rundfunkfreiheit verstoßen hat. Der Eingriff störte die redaktionelle Arbeit und konnte einschüchternd wirken. Anlass des Ganzen war ein Link in einem Artikel auf der RDL-Inter...

