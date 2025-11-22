Anfang 2023 sorgten Hausdurchsuchungen beim Freiburger freien Radiosender Radio Dreyeckland (RDL) und bei zwei seiner Mitarbeiter für Aufsehen. Nach Angaben vom Mittwoch hat das Bundesverfassungsgericht nun entschieden, dass die Durchsuchung der Wohnung des Redakteurs Fabian Kienert gegen die Rundfunkfreiheit verstoßen hat. Der Eingriff störte die redaktionelle Arbeit und konnte einschüchternd wirken. Anlass des Ganzen war ein Link in einem Artikel auf der RDL-Inter...

Artikel-Länge: 3453 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.