Freitag, 21. November 2025, Nr. 271
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
21.11.2025 / Feminismus / Seite 15

Was will der Ökofeminismus?

Frauen sind die Speerspitze im Kampf gegen Umweltraubbau und die autoritäre Regierung in El Salvador, sagt Gabriela Solórzano

Interview: Tom Beier
Sie bezeichnen sich als Ökofeministin. Was bedeutet das für Sie? Das ist zunächst eine Frage des Geschlechts: Frauen erleiden Gewalt in einem patriarchalischen System. Auch symbolisch wird alles Feminine unter die Herrschaft des Maskulinen gestellt. Die Umwelt und der Körper der Frauen leiden beide unter einem oppressiven System der Ungleichheit. Wir haben in ganz Lateinamerika eine Triade der Unterdrückung: das Patriarchat, den Kapitalismus und den Extraktivismus. ...

Artikel-Länge: 4066 Zeichen

