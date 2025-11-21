Ihre Statur ist schlank, das Lächeln herzlich: Marion Ackermann ist das neue Oberhaupt der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, welche die staatlichen Berliner Museen unter ihrer Ägide bündelt. Am Montag stellte sie mit ihrem Team die neue Jahresschau der Presse vor. Ackermann ist »erst«, wie man in ihren Kreisen sagt, ein knappes halbes Jahr im Amt. Zur Abwehr negativer Gefühle trägt sie schwarze Stiefeletten, die mit einer strukturierten Oberfläche bestechen – wie s...

Artikel-Länge: 2559 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.