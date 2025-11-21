Gegründet 1947 Freitag, 21. November 2025, Nr. 271
21.11.2025 / Feuilleton / Seite 10

Der eigene Weg

Zum Tod der Autorin, Zeichnerin, Performerin und Kulturmanagerin Brigitte Martin

Kathrin Schrader
Unprätentiös und poetisch erzählt Brigitte Martin in ihrem Debütband »Der rote Ballon« (1977) vom Alltag der Brigge Bem, einer alleinerziehenden, berufstätigen Mutter in den Siebzigerjahren in der DDR. Die Literaturwissenschaftlerin Ilse Nagelschmidt nennt die Autorin in einem Atemzug mit Maxi Wander, Christa Wolf und Irmtraud Morgner, wenn auch als eine »weitgehend unbekannte« unter den feministischen Schriftstellerinnen der DDR. Wer war diese Brigitte Martin? 1939...

