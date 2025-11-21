Gegründet 1947 Freitag, 21. November 2025, Nr. 271
21.11.2025 / Ausland / Seite 7

Trumps doppeltes Spiel mit Venezuela

USA autorisieren CIA-Operationen und signalisieren Gesprächsbereitschaft mit Maduro

Volker Hermsdorf
Während die USA den größten Truppenaufmarsch in der Karibik seit der Raketenkrise von 1962 vorantreiben, legen ihre widersprüchlichen Verlautbarungen das strategische Kerninteresse offen: die Sicherung des Zugriffs auf Venezuelas enorme Erdölreserven. Washington verschärft seit Tagen seine Drohgebärden – und bemüht sich zugleich, die Eskalation hinter einem diplomatischen Schleier zu verstecken. Kaum hat das Pentagon die Operation »Southern Spear« begonnen und die T...

