Die Mieten sind zu hoch. Alle wissen das und befinden zu Recht die Vermieter für schuldig. Die Bundesregierung dreht statt dessen an einem Rädchen: den Vorgaben für Neubauten. »Bauen ist in Deutschland zu teuer«, müsse einfacher, schneller und günstiger werden, kündigte Justizministerin Stefanie Hubig die gemeinsam mit Bauministerin Verena Hubertz (beide SPD) ausgeklügelte Aufweichung von Baustandards am Donnerstag in Berlin an. Neue Bauten, sie alle zu behausen, so...

Artikel-Länge: 3465 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.