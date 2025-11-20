Gegründet 1947 Donnerstag, 20. November 2025, Nr. 270
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
20.11.2025 / Betrieb & Gewerkschaft / Seite 15

Verdrängungsprozesse im Kreißsaal

Wegen Hebammenhilfevertrag: Immer mehr Hebammen denken darüber nach, ihren Beruf aufzugeben

Gudrun Giese
Eine aktuelle Studie der »Opta-data-Zukunftsstiftung« ergab, dass 44 Prozent der befragten Hebammen möglicherweise demnächst ihren Beruf an den Nagel hängen. Ein Grund dafür ist nach Einschätzung des Deutschen Hebammenverbandes (DHV) der seit dem 1. November geltende Hebammenhilfevertrag, durch den viele freiberuflich in Kliniken tätige Geburtshelferinnen wirtschaftlich schlechter gestellt werden. Dabei sollte eigentlich alles besser werden, wie der Spitzenverband d...

