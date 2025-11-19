Gegründet 1947 Mittwoch, 19. November 2025, Nr. 269
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
19.11.2025 / Kapital & Arbeit / Seite 8

Maden im EU-Speck

ATTAC-Bericht zeigt, wie Rüstungskonzerne über ihre Lobbyisten den Kriegskurs Brüssels befördern

Luca von Ludwig
Boss eines Rüstungskonzerns müsste man sein, wenn das Gewissen nicht wäre: Die Kurse auf Allzeithoch, auf Jahre gefüllte Auftragsbücher – und in der Politik gibt es immer ein offenes Ohr. Letzteres zur Zeit so häufig wie noch nie, wie aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht von ATTAC Österreich hervorgeht. Demnach trafen sich Vertreter der EU-Kommission in diesem Jahr bereits 89mal mit Rüstungslobbyisten, EU-Abgeordnete sich zwischen Juni 2024 und Juni 2025 g...

Artikel-Länge: 4186 Zeichen

