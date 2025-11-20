Mehr als 7.300mal hat Israel seit Inkrafttreten des Waffenstillstandsabkommens im November 2024 den libanesischen Luftraum verletzt. Dies teilte die UN-Mission UNIFIL am Mittwoch mit. Zudem habe man über 2.400 militärische Aktivitäten auf libanesischem Gebiet dokumentiert. Für diesen Donnerstag ist die Vorlage eines ausführlichen Berichts der UNIFIL im UN-Sicherheitsrat geplant. In ihm sollen alle dokumentierten Verstöße gegen die Resolution 1701, die im Jahr 2006 e...

