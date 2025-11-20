Gegründet 1947 Donnerstag, 20. November 2025, Nr. 270
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
20.11.2025 / Inland / Seite 5

Billig, praktisch – schlecht

Lebensmittelkonzerne ruinieren mit hochverarbeiteten Produkten Gesundheit. Ernährungsarmut verschärft

Oliver Rast
Sie sind bunt, grell – und wirken verführerisch: Verpackungen von Lebensmitteln in Supermarktregalen. Der Inhalt verspricht Genuss bei geringem Aufwand. Mikrowelle anschalten, zwei Minuten warten – und verzehren. Bequem und günstig. Doch die Folgen des Dauerverzehrs von hochverarbeitetem Essen (englisch »ultra-processed food«, UPF) sind gravierend, berichtete die FAZ am Mittwoch online unter Berufung auf eine dreiteilige Studie im Fachjournal The Lancet. Denn die Mu...

