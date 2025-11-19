Mucho gusto In Valencia, der »Ciudad de las Artes y las Ciencias« (Stadt der Künste und Wissenschaften), wird alles Wissen in die Verwohlfeilerung der Paella gesteckt. Wer sich statt dessen dem Massentourismus hingeben will, kann das überrannte Fischerviertel Cabanyal besuchen, nicht ohne Grund »Manhattan des Mittelmeers« geschimpft. BRD 2023. Ostküste Spaniens. Von Valencia nach Alicante. 3sat, 14.45 Uhr Krassinger Stell’ Dir vor, da kommt die Treuhand, verscherbel...

Artikel-Länge: 2522 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.