Kolldehoff, Naumann, Naumann

In dem Defa-Film »Bürgermeister Anna« nach einem Stück von Friedrich Wolf spielte 1950 ein Schauspieler seine erste Hauptrolle, der bald darauf im westeuropäischen Film eine feste Größe werden sollte – wenn auch hauptsächlich in Nebenrollen. Reinhard (im Ausland: René) Kolldehoff war als Bösewicht und gefährlicher Nazi auf den Typus des »hässlichen Deutschen« abonniert, gewann dem Klischee aber immer wieder neue Facetten ab, sei es im Schlagerfilm neben Heintje oder...

Artikel-Länge: 3060 Zeichen

