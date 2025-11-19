Jarun liegt auf einem Hügel nur wenige Kilometer von der »Blauen Linie« – der von der UNO gezogenen Demarkationslinie zwischen Israel und dem Libanon – entfernt und ist von Olivenhainen und Weinbergen umgeben. Seit der vor knapp einem Jahr vereinbarten Waffenruhe wurden in dem libanesischen Ort Dutzende Häuser, Gebäude und auch eine Moschee von Israel gezielt zerstört. Die aktuell vom israelischen Militär errichtete meterhohe Mauer hindert die Bevölkerung an der Rüc...

