Donald Trump überrascht mit einer Kehrtwende: In einem Social-Media-Post von Sonntag abend fordert der US-Präsident die Republikaner im Repräsentantenhaus auf, die Akten zum Fall Jeffrey Epstein freizugeben. Dagegen hatte er zuletzt gekämpft. Ein Votum über ihre Veröffentlichung wird diesen Dienstag erwartet. Der zur Abstimmung stehende Gesetzentwurf soll das Justizministerium verpflichten, sämtliche Unterlagen zu dem verurteilten Sexualstraftäter herauszugeben; Aus...

