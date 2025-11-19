Gegründet 1947 Mittwoch, 19. November 2025, Nr. 269
19.11.2025 / Inland / Seite 5

Mindestens 300 Euro mehr im Monat

Gewerkschaftsforderungen für Tarifrunde der Länder nun offiziell. Kapitalseite lehnt sie als überzogen ab

Susanne Knütter
Wo der Staat Hunderte Milliarden für Rüstung, Militär und Kriegsertüchtigung aufbringt, ist es geradezu gewerkschaftliche Pflicht, hohe Tarifforderungen zu stellen. Sonst verlieren die Gewerkschaften – die stets betonen: wenn Sondervermögen für Rüstung, dann bitte auch für Bildung und Soziales – weiter an Glaubwürdigkeit. Vor dem Hintergrund sind die Forderungen für die Tarifrunde des öffentlichen Dienstes der Länder mehr als moderat. Sieben Prozent mehr Gehalt, min...

