Das enervierende Betragen der mittlerweile etwas in die Jahre gekommenen Berufsjugendlichen aus Stockholm ändert ja nichts am Sachverhalt. Weltlage ist Klimalage, und die ist mindestens ebenso dramatisch wie Thunbergs histrionische Persönlichkeit. Man muss es sich immer wieder klarmachen: Alle Bemühungen um eine Senkung des CO2-Ausstoßes haben kaum zu Senkungen geführt. Es geht, wenn man die Entwicklung vom Resultat her betrachtet, noch lange nicht darum, den Prozes...

