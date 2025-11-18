Die globalen Aufgaben stehen bei der Weltklimakonferenz COP 30 im brasilianischen Belém im Vordergrund. Etwa, das bis zum Ende des Jahrhunderts dereinst in Paris gesetzte 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Das kann als abgeräumt gelten. Auf der Erde wird es nach jüngsten Prognosen eher einen knapp doppelt so hohen Temperaturanstieg geben. Ein anderes, beinahe gleichbedeutendes Thema ist die fortgesetzte Auseinandersetzung um den globalen Klimafonds, dessen Mittel gerade den...

