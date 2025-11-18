Auf die US-Drohungen gegen die Bolivarische Republik Venezuela haben Ende vergangener Woche mehr als 200 Juristen aus 35 Staaten auf einem internationalen Kongress mit einem eindringlichen Appell für Frieden und Achtung der Souveränität – die untrennbar zusammengehörten – geantwortet. Zu dem »Encuentro de Juristas en Defensa del Derecho Internacional – Por la Paz y la Soberania« hatte Jorge Rodríguez, Präsident der Nationalversammlung, in die venezolanische Hauptsta...

Artikel-Länge: 2374 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.