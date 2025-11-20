Gegründet 1947 Donnerstag, 20. November 2025, Nr. 270
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
20.11.2025 / Thema / Seite 12

Francos Ungeist

Außenpolitisch opportunistisch, im Innern nicht weniger brutal als die deutschen und italienischen Faschisten. Vor 50 Jahren starb der spanische Diktator

Georg Pichler
»Españoles, Franco ha muerto« – »Spanier, Franco ist gestorben«. Immens traurig blickte der kleine alte Mann mit den abstehenden Ohren und dem kaum wahrnehmbaren Schnurrbart an jenem Morgen des 20. November 1975 aus den Schwarzweißfernsehern. Sieben Minuten lang sprach er feierlich langsam über die Verdienste von Francisco Franco und verlas ehrfürchtig das Testament des »caudillo«, des »Führers«, das er umständlich aus seiner Brusttasche hervorgezogen und entfaltet ...

