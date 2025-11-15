Gegründet 1947 Sa. / So., 15. / 16. November 2025, Nr. 266
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
15.11.2025 / Wochenendbeilage / Seite 6 (Beilage)

Mit dem Beistand des heiligen Christophorus

Die letzte Wohnung von Anna Seghers in Berlin-Adlershof

Klaus Bellin
Ein Haus ohne Auffälligkeiten, schlicht und schmucklos wie alle Bauten ringsum. Es passte zu ihr. Auch die Straße passte: Volkswohlstraße. Ein Umzug von Adlershof nach Adlershof, bloß um die Ecke. Sie blieb draußen am Rand der Stadt mit viel Grün in der Nähe, weit genug von der quirligen Mitte Berlins entfernt. Der Weg zur S-Bahn ein Katzensprung. Sie blieb auch in der Nähe der Freundinnen Steffie Spira und Berta Waterstradt. Es konnte alles so weitergehen wie bishe...

