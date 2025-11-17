Stalingrad 2.0 Live aus dem Leipziger Rinderstall, ehemals Zentralstadion: Das Hinspiel Anfang September ging für die DFB-Elf ordentlich in die Hose. 2:0 siegten die Slowaken in Bratislava und fügten damit einer bundesdeutschen Herrenauswahl die erste Auswärtsniederlage in einer WM-Qualifikation überhaupt zu. BRD 2025. Fußball der Herren: WM-Qualifikation. Deutschland – Slowakei, ZDF, 20.15 Uhr The Crimson Void Ständig gehen auf Nippon Japanerinnen und Japaner versc...

