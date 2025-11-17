Gegründet 1947 Montag, 17. November 2025, Nr. 267
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
17.11.2025 / Feuilleton / Seite 11

Der vermisste Freund

Flucht unmöglich: Simon Loidls Roman »Der Weg zum Zirkus«

Sabine Fuchs
Der Plot könnte auch der eines Thrillers sein: Ein Mann verschwindet, seine Familie schaltet die Polizei ein, sein Jugendfreund begibt sich, von Sorge getrieben, selbst auf die Suche nach dem Vermissten. Der 1977 geborene Historiker, Journalist und Autor Loidl macht es sich allerdings nicht so einfach – von Anfang an ist klar, dass es hier nicht um einen Kriminalfall geht. Wie schon bei seinem 2018 erschienenen Romandebüt »Endstation Ananas« handelt es sich auch bei...

