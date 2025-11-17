Nun haben es die Chemnitzer fast geschafft, die Tage als Europäische Kulturhauptstadt sind gezählt. Bald leben sie wieder nur in der drittgrößten Stadt Sachsens, mit großer Geschichte und schlechten Anbindungen. Nächstes Jahr sind Oulu in Finnland und Trenčín in der Slowakei dran. Mit einigen letzten Projekten will Chemnitz derweil beweisen, dass man den Titel auch behalten könnte. So beschäftigt sich eine Ausstellung in der Bergarbeiter- und Schnitzerstadt Annaberg...

Artikel-Länge: 2124 Zeichen

