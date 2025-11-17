Gegründet 1947 Montag, 17. November 2025, Nr. 267
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
17.11.2025 / Schwerpunkt / Seite 9

Strategische Ressource im Wirtschaftskrieg

Wie die LNG-Infrastrukutur neue Schauplätze für globalen Machtkampf eröffnet

Jörg Kronauer
Das deutsche Importvolumen von Flüssigerdgas (LNG) scheint von Rekord zu Rekord zu eilen. Im dritten Quartal pumpten die inzwischen zwei Terminals in Wilhelmshaven, das Terminal in Brunsbüttel und das Terminal auf Rügen mehr LNG an Land als je zuvor. Die Menge erreichte 13,25 Prozent des gesamten deutschen Erdgasimports. Im vierten Quartal könnte es sogar noch mehr werden – denn das Terminal auf Rügen, das zuletzt wegen Baumaßnahmen vermindert arbeitete, soll dann w...

Artikel-Länge: 3640 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe