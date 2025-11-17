Das deutsche Importvolumen von Flüssigerdgas (LNG) scheint von Rekord zu Rekord zu eilen. Im dritten Quartal pumpten die inzwischen zwei Terminals in Wilhelmshaven, das Terminal in Brunsbüttel und das Terminal auf Rügen mehr LNG an Land als je zuvor. Die Menge erreichte 13,25 Prozent des gesamten deutschen Erdgasimports. Im vierten Quartal könnte es sogar noch mehr werden – denn das Terminal auf Rügen, das zuletzt wegen Baumaßnahmen vermindert arbeitete, soll dann w...

Artikel-Länge: 3640 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.