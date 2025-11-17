Gegründet 1947 Montag, 17. November 2025, Nr. 267
17.11.2025 / Inland / Seite 5

Milliarden für Militärhub Bremerhaven

Seehafen soll für NATO-Bedürfnisse ausgebaut werden. Bremen erhält dafür Extrageld

Burkhard Ilschner
Einst waren Wilhelmshaven und Kiel die Kriegshäfen des kaiserlich-deutschen Imperialismus – jetzt soll Bremerhaven mit Milliardenaufwand zum »maritimen Logistikhub« ausgebaut werden, »um den wachsenden Anforderungen der NATO« genügen zu können: Laut Pressemitteilung der Landesregierung hat der Haushaltsausschuss des Bundestages am Donnerstag dem Land Bremen rund 1,35 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, um Bremerhavens Seehäfen mit »einer leistungsfähigen, militäri...

