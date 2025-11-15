Neuauflage Live aus dem Bruno-Plache-Stadion: Die Neuauflage des Fußballpokalfinales der Vorsaison. Damals siegte die Loksche im Elferschießen gegen höherklassige Auer und zog damit in den DFB-Pokal ein. Sollte sich Probstheida wieder qualifizieren, droht ihnen ein Heimspiel vor halbleeren Rängen als Teil der Strafen des Sportgerichts, nachdem ein Schalker Spieler im August aus dem Publikum rassistisch beleidigt worden war. Sport im Osten. Fußball der Herren: Sachse...

Artikel-Länge: 2207 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.