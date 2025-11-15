Gegründet 1947 Sa. / So., 15. / 16. November 2025, Nr. 266
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
15.11.2025 / Feuilleton / Seite 10

»Sei ma’ ehrlich«

Xatar aufs Grab gelegt: »Alles oder nix« von SSIO

Ken Merten
Xatar lebt noch: In der Haftbefehl-Dokumentation taucht er auf. Auch im Musikvideo von SSIOs »Alles oder nix«, das im Juni erschien, gut einen Monat nach dem Tod des Rappers und Produzenten Giwar Hajabi. Alles oder nix hieß Xatars Label, das vier SSIO-Alben herausbrachte. Nun legt der Rapper mit der »Kanakonda« in der Hose sein fünftes Album dem früh verstorbenen Mantelträger des Deutschrap aufs Grab. Aus »BWL«: »Ich sagte zu Tom Bohne: ›Du kriegst eine Platte über ...

