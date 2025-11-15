Xatar lebt noch: In der Haftbefehl-Dokumentation taucht er auf. Auch im Musikvideo von SSIOs »Alles oder nix«, das im Juni erschien, gut einen Monat nach dem Tod des Rappers und Produzenten Giwar Hajabi. Alles oder nix hieß Xatars Label, das vier SSIO-Alben herausbrachte. Nun legt der Rapper mit der »Kanakonda« in der Hose sein fünftes Album dem früh verstorbenen Mantelträger des Deutschrap aufs Grab. Aus »BWL«: »Ich sagte zu Tom Bohne: ›Du kriegst eine Platte über ...

Artikel-Länge: 3394 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.