Feiernde Massen mit Irak-Flaggen auf dem Tahrir-Platz, dem Wahrzeichen Bagdads. Das Denkmal der Freiheit verbildlicht mit seinen Bronzefiguren, wie das Land unabhängig wurde. Gestaltet ist es im Stil Babylons, einer der ältesten Zivilisationen. Im Zentrum sticht die Darstellung eines Menschen hervor, der aus einem Käfig ausbricht. Am Mittwoch feierten die dort Versammelten, dass sich das »Bündnis für Aufbau und Entwicklung« bei der sechsten Parlamentswahl seit dem S...

Artikel-Länge: 4104 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.