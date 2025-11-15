Gegründet 1947 Sa. / So., 15. / 16. November 2025, Nr. 266
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
15.11.2025 / Ausland / Seite 7

Spagat zwischen Iran und USA

Irak nach den Wahlen: Wie die Zukunft des Landes aussieht, wird weiterhin von äußeren Faktoren beeinflusst

Hassan Al-Askari
Feiernde Massen mit Irak-Flaggen auf dem Tahrir-Platz, dem Wahrzeichen Bagdads. Das Denkmal der Freiheit verbildlicht mit seinen Bronzefiguren, wie das Land unabhängig wurde. Gestaltet ist es im Stil Babylons, einer der ältesten Zivilisationen. Im Zentrum sticht die Darstellung eines Menschen hervor, der aus einem Käfig ausbricht. Am Mittwoch feierten die dort Versammelten, dass sich das »Bündnis für Aufbau und Entwicklung« bei der sechsten Parlamentswahl seit dem S...

Artikel-Länge: 4104 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe