Die Abhängigkeit von Fachkräften aus anderen Ländern, gerade im Pflegebereich, ist riesengroß. Doch im alltäglichen Arbeitsumfeld erleben die so dringend benötigten Mitarbeiter Diskriminierung und Rassismus. Das belegen zwei aktuelle Studien des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (Dezim), die Grundlage für eine Podiumsdiskussion am Donnerstag abend in Berlin waren. »Rassismus in der Pflege« basiert dabei auf einer qualitativen Interview- un...

Artikel-Länge: 3497 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.