Gegründet 1947 Freitag, 14. November 2025, Nr. 265
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
14.11.2025 / Ausland / Seite 7

Sanktionspulver verschossen

US-Außenminister Marco Rubio lehnt weitere Sanktionierung Russlands ab. Der Korruptionsskandal in Kiew zieht weitere Kreise

Reinhard Lauterbach
Die USA haben nach den Worten ihres Außenministers Marco Rubio praktisch keine Möglichkeiten mehr, weitere Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Auf diese Weise äußerte sich Rubio nach einer Konferenz der Außenminister der G7-Staaten in Kanada am Mittwoch, auf der auch der ukrainische Minister Andrij Sibiga anwesend war und weitere Sanktionen gegen Russland gefordert hatte. Rubios Aussage ist somit als ziemlich undiplomatische Absage zu verstehen. Im übrigen erklä...

Artikel-Länge: 4238 Zeichen

Bitte einloggen
