Gegründet 1947 Freitag, 14. November 2025, Nr. 265
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
14.11.2025 / Ausland / Seite 6

Neue Ära im Pazifik

Canberra und Jakarta schließen Militärabkommen ab – doch verfolgen unterschiedliche Ziele

Jörg Kronauer
Australien hat sich das nächste Verteidigungsabkommen mit einem Land der Asien-Pazifik-Region gesichert – mit Indonesien. Wie Premierminister Anthony Albanese am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem indonesischen Präsidenten Prabowo Subianto in Sydney bekanntgab, sieht die Vereinbarung bilaterale Konsultationen für den Fall vor, dass sich einer der beiden Vertragspartner – oder beide – von Dritten bedroht sehen. Darüber hinaus wollen sich beide Sei...

