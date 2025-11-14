Drei von vier Berliner Universitäten unterbinden Versammlungen von Studenten, die sich gegen rechts – genauer: gegen die neue AfD-Jugend – engagieren. Die vierte im Bunde öffnete ihre Türen, nur um dann den jungen Menschen den Mund zu verbieten. Dafür benötigte es offenbar nicht einmal einen Anruf der Rechtsaußenpartei. Ein Anschreiben genügte. Am Mittwoch haben die Humboldt-Universität (HU) und die Freie Universität (FU) der Gruppe »Studis gegen rechts« das Nutzen ...

Artikel-Länge: 3886 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.