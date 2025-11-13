Gegründet 1947 Donnerstag, 13. November 2025, Nr. 264
13.11.2025 / Sport / Seite 16

Große Pause: Volleyballbundestrainer Michał Winiarski hört auf

Volleyballbundestrainer Michał Winiarski hat sein Amt aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Das teilte der Deutsche Volleyballverband (DVV) mit. Der DVV will in den kommenden Wochen mit mehreren potentiellen Nachfolgekandidaten Gespräche führen. Der 42 Jahre alte Winiarski betreute das Nationalteam der Männer seit Anfang 2022 und hatte erst im vergangenen Jahr seinen Vertrag bis 2028 verlängert. Ausschlaggebend für seinen Rücktritt seien sein...

