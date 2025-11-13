Prima Porto 2022 wurde der Mercado do Bolhão nach vierjähriger Sanierung neu eröffnet. Seitdem stehen sie dort wieder: Die Händler von Sardinen und Xávega-Fischen. Besonderer Schmaus: Steckrübensuppe. BRD/I/Ungarn/E/A 2024. Im Bauch von Porto. Der Bolhão-Markt, Arte, 15.35 Uhr Vaters Rechte Eine Mutter bringt den sexuellen Missbrauch ihrer Tochter durch deren Vater zur Anzeige – und bekommt das Sorgerecht entzogen. Gegen derlei Missstände begehren Spanierinnen auf u...

Artikel-Länge: 2627 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.