Gegründet 1947 Donnerstag, 13. November 2025, Nr. 264
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
13.11.2025 / Feuilleton / Seite 11

Zu den Sternen

Zum Tod des japanischen Jahrhundertschauspielers Tatsuya Nakadai

Marc Hairapetian
»›Barfuß durch die Hölle‹ ist zweifellos der beste Film aller Zeiten!« schrieb der britische Filmkritiker David Shipman in seinem Buch »The Story of Cinema« (1982/1984). Großen Anteil daran, dass Masaki Kobayashis dreiteiliger zwischen 1959 und 1961 gedrehter und insgesamt 579minütiger Monumentalfilm über »die Bedingungen des Menschseins« (die Übersetzung des Originaltitels »Ningen no jōken« – die Conditio humana) als Meisterwerk gilt, hatte sein Hauptdarsteller Tat...

