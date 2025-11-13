Der Traum von der Gaspipeline durchs Mittelmeer nach Europa sei »wieder auf der Tagesordnung«, vertraute Israels Energieminister Eli Cohen (Likud) der englischsprachigen, weit rechts einzuordnenden Tageszeitung Jerusalem Post an, die es am Donnerstag voriger Woche meldete. Eigentlich hätte die Leitung, deren Bau die Regierungen Israels, Griechenlands und Zyperns am 20. Januar 2020 mit einem »Memorandum of Understanding« – einer nicht rechtsverbindlichen Absichtserkl...

Artikel-Länge: 3757 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.