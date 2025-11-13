Die Spannungen zwischen den südasiatischen Nachbarstaaten sind erneut aufgeflammt. Der Grund: Sowohl in Indien als auch in Pakistan wurden Bombenanschläge verübt. Am Montag abend explodierte ein Auto im historischen Teil der indischen Hauptstadt Neu-Delhi. Neun Menschen wurden getötet und viele weitere verletzt. Weniger als 24 Stunden später wurden bei einem mutmaßlichen Selbstmordanschlag vor einem Gericht in Pakistans Hauptstadt Islamabad zwölf Menschen getötet un...

