Bayers fortlaufende Arbeitsplatzvernichtung lässt die Margen steigen. Im dritten Quartal 2025 legte der Gewinn vor Sondereinflüssen um 20,8 Prozent auf rund 1,5 Milliarden Euro zu. »Beim Ergebnis profitierten wir von Effizienzsteigerungen durch das neue Organisationsmodell und Maßnahmen zur Steigerung der Profitabilität«, so der Vorstandsvorsitzende Bill Anderson am Mittwoch bei der Vorstellung des Geschäftsberichts. Seit Anfang 2024 sind rund 13.500 Jobs gestrichen...

