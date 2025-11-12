Nachdem drei Nächte lang mehrere hundert Menschen in Irland gegen die Unterbringung von Geflüchteten in einem Hotelgebäude südwestlich der Hauptstadt Dublin protestiert hatten, haben Ermittler am Mittwoch vergangener Woche zwei Männer festgenommen, die einen Anschlag auf die Moschee in der westirischen Stadt Galway geplant haben sollen. Bei ihnen seien Sprengsätze gefunden worden. Die beiden Männer im Alter von 35 und 38 Jahren leben in den nordirischen Grafschaften...

Artikel-Länge: 3013 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.