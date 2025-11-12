Gegründet 1947 Mittwoch, 12. November 2025, Nr. 263
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
12.11.2025 / Antifaschismus / Seite 15

Grenzüberschreitende Gruppe

Irland: Offenbar Anschlag auf Moschee vereitelt. Mutmaßliche Bombenbauer aus Irland und Nordirland

Dieter Reinisch
Nachdem drei Nächte lang mehrere hundert Menschen in Irland gegen die Unterbringung von Geflüchteten in einem Hotelgebäude südwestlich der Hauptstadt Dublin protestiert hatten, haben Ermittler am Mittwoch vergangener Woche zwei Männer festgenommen, die einen Anschlag auf die Moschee in der westirischen Stadt Galway geplant haben sollen. Bei ihnen seien Sprengsätze gefunden worden. Die beiden Männer im Alter von 35 und 38 Jahren leben in den nordirischen Grafschaften...

