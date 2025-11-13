Wie viele ausgewachsene Menschen können Sie gleichzeitig tragen? Nicht mit Hilfsmitteln, nur am Körper. Die australische Akrobatikkompanie Circa beantwortet diese Frage gleich mehrfach. Zwei Menschen auf den Schultern, ein Kinderspiel. Drei? »Nee!«, heißt es ungläubig aus dem Publikum. Doch, auch das funktioniert. Waren es zwischendurch sogar vier oder fünf? Dafür muss man Tier werden. Wolf, um genau zu sein. Für Direktor Yaron Lifschitz ist der Wolf ein Symbol des ...

Artikel-Länge: 2489 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.