Haase, Engel, Jürschik, Schreiber, Schubert

Der 100. Geburtstag von Konrad Wolf im Oktober bietet den Anlass, auch an einige Schauspieler zu erinnern, denen der Regisseur den Weg ebnete. In Wolfs Debütfilm »Einmal ist keinmal« (1954/55) holte er die Debütanten Christoph Engel und Annemone Haase vor die Kamera. Letztere hatte sich kürzlich bei einer Wiederaufführung des Films im Berliner Kino Toni angesagt, musste dann aber wegen eines nötigen Arzttermins passen. Am Donnerstag wird sie 95 Jahre alt. Die gebürt...

