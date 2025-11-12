Ein ungewöhnlicher Protestzug bewegt sich durch Brasilien: die »Caravana da Resposta« (Karawane der Antwort). Über 300 Landarbeiter, Indigene und Umweltaktivisten legen auf Land- und Wasserwegen im Zeitraum von zwei Wochen über 3.000 Kilometer entlang der »Sojaroute« zurück – von Sinop im Bundesstaat Mato Grosso, einem Zentrum des Sojaanbaus, bis nach Belém im Norden, wo noch bis zum 21. November die UN-Klimakonferenz COP 30 stattfindet. Ein Boot führt die letzte Et...

Artikel-Länge: 3852 Zeichen

