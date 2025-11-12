Gegründet 1947 Mittwoch, 12. November 2025, Nr. 263
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
12.11.2025 / Ausland / Seite 7

Trump hofiert Al-Qaida-Mann

USA: Syriens Machthaber schließt sich bei Besuch im Weißen Haus »Anti-IS-Koalition« an

Lars Pieck
US-Präsident Donald Trump will alles in seiner Macht Stehende tun, um Syrien zum Erfolg zu verhelfen: So erklärte er es am Montag, nachdem er mit Ahmed Al-Scharaa das erste syrische Staatsoberhaupt seit der Unabhängigkeit des Landes 1946 in Washington empfangen hatte – also den ehemaligen Al-Qaida-Kommandeur, der noch bis vor kurzem von Washington als ausländischer Terrorist mit Zwangsmaßnahmen belegt war. Zwar verzichtete Trump auf einen öffentlichen Empfang, Fotos...

