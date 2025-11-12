US-Präsident Donald Trump will alles in seiner Macht Stehende tun, um Syrien zum Erfolg zu verhelfen: So erklärte er es am Montag, nachdem er mit Ahmed Al-Scharaa das erste syrische Staatsoberhaupt seit der Unabhängigkeit des Landes 1946 in Washington empfangen hatte – also den ehemaligen Al-Qaida-Kommandeur, der noch bis vor kurzem von Washington als ausländischer Terrorist mit Zwangsmaßnahmen belegt war. Zwar verzichtete Trump auf einen öffentlichen Empfang, Fotos...

Artikel-Länge: 4011 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.