Gegründet 1947 Mittwoch, 12. November 2025, Nr. 263
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
12.11.2025 / Ausland / Seite 6

Honduras’ Opposition droht unverhohlen

Wenige Wochen vor der Abstimmung steigt der Druck von rechts auf die linke Regierungspartei

Thorben Austen, Quetzaltenango
Es ist eine Drohung, die ernst zu nehmen ist: Der oppositionelle Präsidentschaftskandidat des Partido Liberal, Salvador Nasralla, hat eine mögliche Invasion von US-Truppen nach den Wahlen in Honduras ins Spiel gebracht. Die »Kriegsschiffe, die für eine Einnahme Venezuelas in der Karibik liegen«, könnten schnell auch in dem zentralamerikanischen Land sein, »für den Fall, dass die Partei Libre die Wahlen rauben will«, erklärte er in einem Fernsehinterview am Sonntag a...

