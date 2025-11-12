Es ist eine Drohung, die ernst zu nehmen ist: Der oppositionelle Präsidentschaftskandidat des Partido Liberal, Salvador Nasralla, hat eine mögliche Invasion von US-Truppen nach den Wahlen in Honduras ins Spiel gebracht. Die »Kriegsschiffe, die für eine Einnahme Venezuelas in der Karibik liegen«, könnten schnell auch in dem zentralamerikanischen Land sein, »für den Fall, dass die Partei Libre die Wahlen rauben will«, erklärte er in einem Fernsehinterview am Sonntag a...

Artikel-Länge: 4001 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.