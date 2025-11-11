Die Partei Podemos sorgt für etwas Kreativität in Europa. Am Freitag hat sie einen Plan vorgestellt, um das Energieunternehmen Repsol wieder zu »verstaatlichen«. Unter dem Motto »nacionalizar Repsol« stellten die Europaabgeordnete von Podemos, Irene Montero, sowie der Koordinator der grünen Partei Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ihren Gesetzesvorschlag vor, den sie diese Woche im spanischen Kongress einbringen wollen. Die Idee ist, dass der spanische Staa...

Artikel-Länge: 3868 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.