Gegründet 1947 Dienstag, 11. November 2025, Nr. 262
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
11.11.2025 / Kapital & Arbeit / Seite 8

Podemos will Repsol verstaatlichen

Spanische Linke hat Gesetzentwurf vorgestellt. Bezahlen will das Vorhaben mit Aufrüstungsgeldern

Carmela Negrete
Die Partei Podemos sorgt für etwas Kreativität in Europa. Am Freitag hat sie einen Plan vorgestellt, um das Energieunternehmen Repsol wieder zu »verstaatlichen«. Unter dem Motto »nacionalizar Repsol« stellten die Europaabgeordnete von Podemos, Irene Montero, sowie der Koordinator der grünen Partei Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ihren Gesetzesvorschlag vor, den sie diese Woche im spanischen Kongress einbringen wollen. Die Idee ist, dass der spanische Staa...

Artikel-Länge: 3868 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe