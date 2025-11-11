Miese Stimmung in der Chemieindustrie. Nach einem kleinen Auf im Juni geht es inzwischen wieder herbstlich trüb nach unten. Das Münchener Ifo-Institut hat in seinem monatlichen Geschäftsklima­barometer für Oktober Negativrekorde registriert. Nach minus zwölf Punkten im September sackte der Index für den vergangenen Monat auf minus 19,4 Punkte ab. Die Zukunftserwartungen der Chemieunternehmen gingen von minus 3,7 auf minus 13,3 Punkte zurück. Die derzeitige Lage sank...

