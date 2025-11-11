Die Angehörigen der Sinti-Minderheit blicken zurück auf eine mehr als 600jährige Geschichte in Mitteleuropa. Sie reicht bis an den Beginn des 15. Jahrhunderts. Sie sind den »Alteingesessenen« zuzuordnen, unbestreitbar. Anders aber als viele andere der zahlreichen »ethnischen« Bevölkerungsgruppen zwischen Nordsee und Alpen waren Sinti in den älteren Zeiten nicht einbezogen in die grundherrlichen Untertanenverbände, sie waren landlos und ohne Zugang zu den Zünften. Da...

Artikel-Länge: 22578 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.