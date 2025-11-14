Gegründet 1947 Freitag, 14. November 2025, Nr. 265
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
14.11.2025 / Thema / Seite 12

Das grause Wort »Ich«

Vor 200 Jahren starb der Dichter Jean Paul. Eine Lektüre seines »Titan« als Allegorie auf den Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus. Zugleich ein Roman des 21. Jahrhunderts

Stefan Ripplinger
Vor 200 Jahren, zwei Wochen nach dem Tod des Dichters Jean Paul, hielt Ludwig Börne eine »Denkrede« auf den Verstorbenen: »Nicht allen hat er gelebt! Aber eine Zeit wird kommen, da wird er allen geboren, und alle werden ihn beweinen. Er aber steht geduldig an der Pforte des zwanzigsten Jahrhunderts und wartet lächelnd, bis sein schleichend Volk ihm nachkomme.« Heute lässt sich mit letzter Sicherheit feststellen, dass das Volk dem Dichter nicht nachgeschlichen ist. E...

Artikel-Länge: 18485 Zeichen

