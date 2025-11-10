Gegründet 1947 Montag, 10. November 2025, Nr. 261
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
10.11.2025 / Politisches Buch / Seite 15

Die notwendige Praxis

Ein Bezugspunkt: Das »Praxishandbuch Selbstverwaltung« von Elisabeth Voß

Christophe Immer
Gibt es das Richtige im Falschen doch? Elisabeth Voß legt mit dem »Praxishandbuch Selbstverwaltung« ein Buch vor, das sich an Gruppen richtet, die gemeinschaftliche Projekte in selbstverwalteter Struktur gründen oder weiterentwickeln wollen. Die Autorin, seit vielen Jahren in solchen Zusammenhängen aktiv und beratend tätig, verbindet theoretische Grundlagen mit konkreten praktischen Hinweisen. Der Band verbindet fachliche Tiefe mit einer klaren politischen Haltung. ...

Artikel-Länge: 2909 Zeichen

