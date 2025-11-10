Der Terroranschlag in Kaschmir am 22. April und der darauf folgende viertägige Krieg zwischen Indien und Pakistan im Mai dieses Jahres haben die »Kaschmir-Frage« erneut in den Vordergrund gerückt. Unmittelbar nach dem Angriff begannen zahlreiche Wissenschaftler und Aktivisten, insbesondere diejenigen, die in der westlichen Palästina-Bewegung aktiv sind, sich für die »Freiheit« oder Abspaltung Kaschmirs von Indien einzusetzen. Dabei wurde versucht, starke Parallelen ...

Artikel-Länge: 21530 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.