Gegründet 1947 Montag, 10. November 2025, Nr. 261
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
10.11.2025 / Thema / Seite 12

Selbstbestimmung als Falle

Die sogenannte Kaschmir-Frage lässt sich nicht durch Abspaltung lösen. Entsprechende Forderungen dienten immer der Spaltung der Arbeiterbewegung

Satyajeet Malik
Der Terroranschlag in Kaschmir am 22. April und der darauf folgende viertägige Krieg zwischen Indien und Pakistan im Mai dieses Jahres haben die »Kaschmir-Frage« erneut in den Vordergrund gerückt. Unmittelbar nach dem Angriff begannen zahlreiche Wissenschaftler und Aktivisten, insbesondere diejenigen, die in der westlichen Palästina-Bewegung aktiv sind, sich für die »Freiheit« oder Abspaltung Kaschmirs von Indien einzusetzen. Dabei wurde versucht, starke Parallelen ...

